Mann mit Schreckschusswaffe am Dortmunder Hbf unterwegs

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einer ungeladenen Schreckschusswaffe in der Tasche haben Bundespolizisten am frühen Samstagmorgen am Hauptbahnhof einen 18-Jährigen erwischt. Da er keinen kleinen Waffenschein hatte, nahmen die Beamten ihn mit zur Wache, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Auf der Wache entdeckten die Beamten auch noch Munition. Dem 18-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von dpa