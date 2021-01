Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einer Solinger Seniorin muss sich ein 47 Jahre alte Drogenabhängiger von heute an in Wuppertal vor Gericht verantworten. Er soll die 76-Jährige erschlagen haben, als sie ihn beim Einbruch in ihr Haus überraschte.

Mit einem kantigen Gegenstand soll der Angeklagte mindestens elf Mal auf den Kopf der Solingerin eingeschlagen haben. Der 47-Jährige ist wegen Eigentums- und Drogendelikten vorbestraft, saß mehrmals hinter Gittern.

Die Anklage geht davon aus, dass er mit der Beute aus der Tat - mehreren Schmuckstücken - seine Drogensucht finanzieren wollte. Das Wuppertaler Landgericht hat für den Fall insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt. Dem 47-Jährigen droht lebenslange Haft.