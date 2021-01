Wolken und Regen in NRW: Neuschnee im Bergland erwartet

Essen (dpa/lnw) - Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen unbeständig. Im Bergland ist am Montagvormittag mit leichtem Schneefall oder Schneegriesel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In tieferen Lagen gibt es vereinzelte Regenschauer, überwiegend bleibt es aber bewölkt und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad am Rhein und drei Grad in Ostwestfalen.

Von dpa