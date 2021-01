Kommunen können mit Krediten bei der NRW.Bank Geld verdienen

Das Programm NRW.Bank.Kommunal Invest dient der langfristigen Finanzierung von Investitionen in kommunale Infrastrukturen – wie Straßen und öffentliche Gebäude. Speziell auf den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden ist NRW.Bank.Moderne Schule ausgerichtet.«Die Kommunen in NRW müssen und wollen auch in der Krise weiter investieren», betonte NRW.Bank-Chef Eckhard Forst. Statt Zinsen zu zahlen, bekämen die Kommunen jetzt aber für Investitionen in kommunale Infrastruktur und in die Schulen Zinsen gut geschrieben. Damit lohnten sich die Investitionen noch mehr, sagte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU).