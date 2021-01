Prostituierten-Killer soll erneut zugeschlagen haben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Acht Jahre nach der Tötung einer Prostituierten in einem Düsseldorfer Hotel soll ein 50-Jähriger aus Dormagen erneut ein Callgirl angegriffen haben. Der Fall werde am 12. Februar vor dem Düsseldorfer Landgericht verhandelt, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag. Die Staatsanwaltschaft strebe Sicherungsverwahrung für den Mann an.

Von dpa