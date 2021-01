Unfall in Gütersloh: Polizei vermutet illegales Autorennen

Gütersloh (dpa/lnw) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Gütersloh ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Autorennens. Das teilte die Gütersloher Polizei am Montag mit. Am Freitag waren zwei Männer (26 und 37 Jahre alt) bei einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung schwer verletzt worden. An mehreren Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Sachschaden von rund 15 000 Euro.

