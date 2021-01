Düsseldorf (dpa/lnw) - Fast vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen (41) in einem Park in Düsseldorf ist ein Verdächtiger (31) festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Der Bekannte soll das Opfer erstochen haben, teilten die Ermittler am Montag mit. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Von dpa