Labbadia sucht Erklärungen: Cunha droht längere Pause

Berlin (dpa) - Hertha BSC muss in der Fußball-Bundesliga möglicherweise länger auf seinen wichtigen Offensivspieler Matheus Cunha verzichten. Trainer Bruno Labbadia wollte sich am Montag angesichts der Leistenprobleme nicht auf den Zeitpunkt eines Comebacks des Brasilianers festlegen. «Er hatte es schon öfter, nicht nur hier, sondern in seiner Karriere», sagte Labbadia. Eine Prognose sei schwer, manchmal habe der 21-Jährige bis zu zwei Monate über entsprechende Beschwerden geklagt.

Von dpa