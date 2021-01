Rekowski: Darf bei Digitalisierung keinen Rückfall geben

Düsseldorf (dpa) - Die Corona-Krise hat in der Kirche nach Einschätzung von Präses Manfred Rekowski einen «kaum vorstellbaren Digitalisierungsschub» ausgelöst. Dies zeige etwa ein Blick auf die Homepages der Kirchengemeinden. Neue Partizipationsmöglichkeiten seien entdeckt worden und würden zunehmend genutzt, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, am Montag bei der Synode der Landeskirche in Düsseldorf in seinem Bericht. «Hier darf es keinen Rückfall in die Zeit vor der Corona-Krise geben, sondern hier ist die Weiterentwicklung der guten Ansätze nötig», forderte er. Digitalisierung sei kein Selbstzweck. Ziel sei es, dorthin zu gehen, wo die Menschen seien.

Von dpa