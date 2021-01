Opel verlässt Gesellschaft für Vermarktung des Werksgeländes

Bochum (dpa/lnw) - Gut sechs Jahre nach dem Ende der Autofertigung in Bochum verlässt Opel die für die Neuansiedlung von Unternehmen auf dem ehemaligen Werksgelände zuständige Gesellschaft. Das teilten der Autobauer und die Stadt am Montag mit. Opel habe alle Zusagen eingehalten, sagte Opel-Personalchef Ralph Wangemann laut Mitteilung. Opel bleibe aber mit seinem Warenverteilzentrum ein wichtiger Arbeitgeber in Bochum.

Von dpa