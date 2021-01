SPD zu Corona-Regeln in NRW: Halbherzig und schlecht gemacht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die neue nordrhein-westfälische Corona-Regionalverordnung zur Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots ist aus Sicht der SPD «halbherzig und schlecht gemacht». Die am späten Montagabend veröffentlichte Regelung schaffe «mehr Verwirrung als Klarheit», kritisierte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag im «Morgenecho» des Hörfunksenders WDR 5.