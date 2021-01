So gelte in NRW wie auch in Hessen und Rheinland-Pfalz seit März die Regelung, dass die Polizei die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen in privaten Wohnräumen nicht kontrolliere. Das bedeute aber nicht, dass die Kontaktbeschränkungen dort nicht gelten. «Es ist nicht die Zeit, nach Schlupflöchern zu suchen», appellierte Laschet .

Der Ministerpräsident griff SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty scharf an. Dieser kritisierte erneut, dass in NRW die Kontaktbeschränkungen nur für Treffen im öffentlichen Raum gelten würden. In den eigenen vier Wänden gebe es aber keine Personenbegrenzungen. Es seien auch «Kaffeekränzchen» und «Skatabende» erlaubt.

Kutschaty erwecke damit den Eindruck, dass privat alles erlaubt wäre, sagte Laschet. Damit sorge der SPD-Politiker für Verunsicherung. Kutschaty erfinde Beispiele, die das Gesetz gar nicht erlaube. «Das ist nicht gut in diesen Zeiten, das ist nicht gut», sagte der Ministerpräsident.