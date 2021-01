Moderna-Impfstoff in NRW eingetroffen

Das Impfen gegen das Coronavirus hatte in NRW unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen am 27. Dezember mit dem Biontech-Impfstoff begonnen. Die allerersten Impfdosen wurden in stationären Pflegeeinrichtungen Heimbewohnern von mobilen Teams gespritzt.

Aus einer Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums geht hervor, dass für den Moderna-Impfstoff baldige weitere Lieferungen an die Bundesländer geplant sind. Nach den ersten 63 600 Dosen zum Auftakt am Dienstag sollen demnach in der letzten Januarwoche weitere 91 200 Dosen kommen. Folgen sollen dann in der Woche vom 8. Februar 226 800 Dosen und in der Woche vom 22. Februar weitere 674 400 Dosen.