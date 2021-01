Gut jede vierte Geldautomaten-Sprengung in NRW aufgeklärt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von den 176 Geldautomaten-Sprengungen im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen ist gut jede vierte Tat bereits aufgeklärt worden. Das sind 47 von 176 Taten, was einer Aufklärungsquote von 26,7 Prozent entspricht. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. 27 Verdächtige seien dabei festgenommen worden. Von diesen seien 19 der marokkanischstämmigen Szene von Automatensprengern in Utrecht und Amsterdam zuzurechnen.

Von dpa