Razzia bei «Hells Angels»-Mitgliedern: Polizei findet Waffen

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat am Mittwoch die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Mitgliedern der Rockergruppe «Hells Angels» durchsucht und dabei mehrere Schusswaffen gefunden. Ein 48 Jahre alter Beschuldigter sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er und ein 26-Jähriger würden verdächtigt, Schreckschusswaffen zu scharfen Waffen umgebaut und damit gehandelt zu haben. In einer Wohnung in Köln stellten die Ermittler den Angaben zufolge sieben scharfe Handfeuerwaffen mit Munition sowie eine Pumpgun sicher.

Von dpa