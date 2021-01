Zu hart gefeiert trotz Lockdown: Polizei löst Party auf

Herten (dpa/lnw) - Die Polizei hat eine unerlaubte Party in einer Wohnung in Herten (Kreis Recklinghausen) beendet. Neun Menschen hätten dort «lautstark» gefeiert, erklärte die Polizei am Mittwoch. Die Beteiligten im Alter zwischen 21 und 56 Jahren seien aus völlig unterschiedlichen Haushalten gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Polizisten lösten die Feier am frühen Dienstagabend auf und schrieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Partys sind derzeit generell untersagt. Anwohner hatten die Polizei auf den Lärm aufmerksam gemacht.

Von dpa