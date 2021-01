Gericht: Außer «Rheinkomet» andere Lichtshows möglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am 240 Meter hohen Rheinturm an der Düsseldorfer Rheinpromenade kann es neben der Lichtshow «Rheinkomet» weitere Installationen geben. Das Düsseldorfer Landgericht wies am Mittwoch die Klage einer Stiftung ab, die 2016 eine aus starken einzelnen Strahlen bestehende Installation mit dem Titel «Rheinkomet» gezeigt hatte und gegen eine andere, im Oktober 2020 geplante Lichtshow vorgegangen war. Diese sei aber so verschieden, dass sie nicht gegen das Urheberrecht verstoße, teilte das Gericht nun mit.

Von dpa