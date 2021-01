Milchwirtschaft befürchtet schnelleres Höfesterben

Krefeld (dpa/lnw) - Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft befürchtet ohne deutliche Einkommensverbesserungen für die Landwirte ein beschleunigtes Höfesterben in Nordrhein-Westfalen. Die Erlöse der Milchbauern bewegten sich auf dem Niveau von vor 40 Jahren trotz deutlich gestiegener Kosten beispielsweise für Umweltschutz, Energie und Löhne, sagte Co-Vorsitzender Wilhelm Brüggemeier am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Der durchschnittliche Auszahlungspreis der Molkereien an die Milchbauern ist 2020 nach einer Schätzung des Verbandes um 1,4 Prozent auf 32,19 Cent je Kilogramm konventionell erzeugter Milch leicht zurückgegangen.

Von dpa