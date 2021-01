Gewalt am Bahnhof: Polizei verhängt Waffenverbot

An den Bahnhöfen habe es allein im vergangenen Halbjahr eine hohe zweistellige Zahl von Delikten und Fällen gegeben, bei denen Waffen eingesetzt oder mitgeführt worden seien. Dabei seien alle möglichen Formen von Messern sichergestellt worden - vom Butterfly- über Einhandmesser bis zu Wurfmessern. Die beiden Bahnhöfe würden täglich von mehreren Tausend Reisenden genutzt und seien bundesweit wichtige Haltepunkte. Zuletzt hätten sich beispielsweise am vergangenen Donnerstag (7.1.) zwei Gruppen von Jugendlichen zu einer Schlägerei am Essener Hauptbahnhof verabredet und dazu Messer und Schlagwerkzeuge mitgebracht.

Waffenverbotszonen hatte es auch schon in anderen NRW-Städten gegeben - in Dortmund, Köln und zuletzt in Düsseldorf.