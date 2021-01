Geschenk für Papa: Pokal mit besonderer Geschichte gestohlen

Bünde (dpa/lnw) - Für die erfolgreiche Motocross-Fahrerin Larissa Papenmeier ist es viel mehr als eine Siegestrophäe: Ein seit mehr als drei Jahren auf dem Grab ihres Vaters stehender Pokal ist offenbar gestohlen worden. «Ich war absolut am Boden zerstört, als ich letzte Woche gesehen habe, dass er weg ist», sagte die mehrfache Deutsche Meisterin und Vizeweltmeister ihres Sports am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Denn: «Der Pokal war mein letztes Geschenk an meinen Papa.» Das «Westfalen-Blatt» hatte zuvor berichtet.

Von dpa