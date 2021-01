Laschet warnt vor Ampel, umgarnt FDP und kritisiert Röttgen

Stuttgart (dpa/lsw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seinen Mitbewerber im Kampf um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, für dessen Kritik an der FDP attackiert. Die FDP zu beschimpfen halte er für einen fundamentalen Fehler, sagte Laschet bei einem Auftritt vor Abgeordneten der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion am Mittwoch. «Das treibt alle in die Ampel hinein.»

Von dpa