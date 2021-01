Druck auf Gisdol: Heldt ausweichend zur Trainer-Perspektive

Köln (dpa) - Sportchef Horst Heldt vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat eine Jobgarantie für Trainer Markus Gisdol über das brisante Krisenduell gegen Hertha BSC am Samstag hinaus vermieden. «Beide Mannschaften haben am Wochenende enttäuscht, von daher ist da natürlich Brisanz drin, natürlich ist da Feuer drin», sagte Heldt und wich am Donnerstag Fragen nach einem möglichen Endspiel für Gisdol aus: «Unter einem Endspiel verstehe ich, dass es danach nicht weitergeht, dass es das letzte Spiel der Saison ist. Aber es geht für uns ja weiter. Danach haben wir eine Englische Woche. Von daher kann ich absolut nicht bestätigen, dass es ein Endspiel ist.»

Von dpa