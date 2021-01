Arminias Neuhaus fordert «Konstanz» von seiner Mannschaft

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus sieht wenig Anlass, sein zuletzt erfolgreiches Team im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) personell zu verändern. Nach dem 1:0 gegen Hertha BSC am vergangen Wochenende würden die eigenen Ansprüche wachsen. «Wenn eine Mannschaft zeigt, wozu sie in der Lage ist, kann man es auch verlangen. Die Mannschaft muss nun eine gewisse Konstanz zeigen», sagte Neuhaus am Donnerstag.

Von dpa