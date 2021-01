Reul zu Feuer im Hambacher Forst: Ofen löste wohl Brand aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst mit einem verletzten Klima-Aktivisten ist laut NRW-Innenminister Herbert Reul «offenbar» von einem Ofen in der Unterkunft ausgelöst worden. «Es sieht sehr danach aus», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Innenausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf. «Wir hatten genau vor so etwas gewarnt.» Der Ofen sei in dem Baumhaus installiert gewesen, das sich in rund 15 Metern Höhe befunden habe. Bei dem Brand am Montagabend war der 32 Jahre alte Bewohner des Baumhauses schwer verletzt worden.

Von dpa