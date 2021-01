DNA am Tatort: Nachbar soll 65-Jährigen getötet haben

Die Leiche war kurz vor dem Jahreswechsel gefunden worden. Weil die Staatsanwaltschaft von einer psychischen Erkrankung des Deutschen ausgeht, soll er vorläufig statt in Untersuchungshaft in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht werden, sagte der ermittelnde Staatsanwalt am Donnerstag.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Kurz vor dem Leichenfund war der Polizei in demselben Haus ein Einbruch in einer weiteren Wohnung des Hauses gemeldet worden. Es werde noch geprüft, inwieweit dieser mit dem Tötungsdelikt in Zusammenhang stehe. Zum Tathergang, zur Todesursache und den weiteren Hintergründen wollte die Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben machen. Der Tatverdächtige schweige bislang zu den Vorwürfen.