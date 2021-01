Durchsuchungen nach illegalem «Viertel-Meilen-Rennen»

Münster/Emsdetten (dpa/lnw) - Nach einem illegalen «Viertel-Meilen-Autorennen» mitten in Münster kurz vor Weihnachten hat die Polizei am Freitagmorgen Wohnungen von drei Verdächtigen durchsucht. Ein getuntes Auto samt Schlüssel und Papieren wurde sichergestellt, von zwei weiteren bereits im Dezember sichergestellten Wagen nahm die Polizei ebenfalls die Schlüssel und Fahrzeugpapiere an sich, wie sie am Freitag mitteilte. Vorsorglich waren auch SEK-Kräfte im Einsatz.

Von dpa