Wetter am Wochenende in NRW bringt Dauerfrost und Schnee

Am Freitag sei es im Rheinland zunächst wolkig bis stark bewölkt und in Ostwestfalen teils bedeckt mit Schneegriesel. Die Höchsttemperaturen erreichen minus zwei bis plus zwei Grad. Vor allem im Bergland komme es zu Dauerfrost.

Ab Samstagabend setzt dann laut DWD von Westen her Schneefall ein. In der Nacht breite er sich schließlich aus. «Am Sonntagmorgen werden wir eine Schneedecke sehen», sagte ein Meteorologe. Zunehmend gehe der Schnee im Laufe des Sonntags in Regen über. Auch gefrierender Regen sei bei etwas milderen Temperaturen von null bis vier Grad nicht ausgeschlossen. Bereits tagsüber könne es dadurch sehr glatt werden.