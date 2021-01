Herne (dpa) - Der nicht alltägliche Notruf «Vor mir fährt mein gestohlenes Pizza-Taxi!» hat die Polizei in der Ruhrgebietsstadt Herne mobilisiert. Abgesetzt hatte ihn der 31-jährige Inhaber einer Pizzeria, dem der Wagen einen Tag zuvor gestohlen worden war und der ihn nun zufällig auf der Straße erblickt hatte, wie ein Polizeisprecher in Bochum am Freitag berichtete.

Von dpa