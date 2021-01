Flucht vor Polizei endet mit schwerem Verkehrsunfall

Essen (dpa/lnw) - Mit einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag in Essen die Flucht eines Autofahrers vor einer Polizeikontrolle geendet. Wie die Polizei mitteilte, war einer Streife sein Wagen aufgefallen. Als die Streife wendete, gab der Mann demnach Gas und fuhr davon. Auf seiner Flucht missachtete er mehrere Rot zeigende Ampeln. Schließlich verlor er die Kontrolle über den Wagen, prallte gegen ein Haus und gegen vier geparkte Autos. Bei dem Unfall wurde der Mann in dem Auto eingeklemmt. Mit vermutlich schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Weil seine Identität zunächst unklar war, wurde der Rettungswagen von Beamten begleitet. Die Polizei will jetzt überprüfen, wem der Wagen gehört und ob die angebrachten Kennzeichen zu dem Auto gehören.

Von dpa