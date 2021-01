Mehr Solaranlagen auf Supermarktdächern geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf den Dächern von Supermärkten, Einkaufszentren und anderen Gewerbebetrieben in Nordrhein-Westfalen sollen mehr Solaranlagen installiert werden. Das sieht eine gemeinsame Initiative des Landes mit Unternehmen und Verbänden vor. Ziel sei eine Verdopplung der in NRW installierten Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 10 Gigawatt, teilte der Handelsverband NRW am Freitag mit. An der Initiative beteiligen sich nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums unter anderem die Discounter Aldi und Lidl, die Supermarktketten Edeka und Rewe, der Möbelhändler Ikea und der Betreiber von Einkaufszentren ECE.

Von dpa