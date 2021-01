Die Anrufer behaupteten, es habe mehrere Hackerangriffe auf das Online-Konto der Frau gegeben. «Um weitere Angriffe zu unterbinden, bot der Anrufer seine Hilfe an. Er erhielt einen Fernzugriff auf den Laptop des Opfers und ließ sich die Kontodaten der Paderbornerin geben», so die Polizei. Als Bekannte der Frau von dem Telefonat erfuhren, machten sie der Sache ein Ende. Da hatte es aber bereits mehrere Überweisungen auf teils ausländische Konten gegeben. 20 000 Euro waren weg.

«Bei der Polizei meldeten sich in den letzten Tagen weitere Betroffene, die von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert worden waren», so die Behörden in Paderborn: «Die vermeintlichen Opfer erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig und legten auf.»