Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen tritt im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin erneut ohne Jungstar Florian Wirtz an. Der 17-Jährige fiel zuletzt wegen Knieproblemen aus und schaffte es nicht in den Kader für die Partie am Freitagabend. Jonathan Tah dagegen ist trotz seiner Roten Karte im DFB-Pokal in der Bundesliga spielberechtigt.

Von dpa