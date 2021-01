Holstein-Sportchef Stöver: Serra muss bis Sommer bleiben

Serras Berater Danny Bachmann soll Holstein Kiel vorgeworfen haben, seinem Klienten den Sprung in die Bundesliga zu verwehren. «Entgegen der Aussage des Beraters von Janni Serra lagen uns weder im Sommer, noch liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Angebote vor, mit denen wir uns auseinandersetzen konnten. Es gab nicht einmal lose Anfragen anderer Vereine», sagte Stöver . Der Sportchef betonte: «Wir erwarten von Janni, dass er sich somit bis zum letzten Spiel in dieser Saison zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und alles geben wird.»

Serra spielt seit Sommer 2018 für die Kieler. Seither erzielte er in Pflichtspielen für die KSV Holstein 24 Tore. In dieser Saison kam er in allen Partien zum Einsatz und traf viermal.