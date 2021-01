Labbadia vor Krisenduell: Großer Glauben an sich selbst

Köln (dpa) - Bruno Labbadia präsentiert sich trotz der angespannten Lage beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit Blick auf seine persönliche Situation selbstsicher. «Ich weiß, ich habe viele Dinge wieder hinbekommen», sagte der 54 Jahre alte Coach des Hauptstadtclubs vor dem Anpfiff der Partie beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) bei Sky. Er verwies auf seine Erfahrung als Spieler und Trainer. «Deswegen habe ich einen großen Glauben an das, was ich tue. Und das versuche ich, zu vermitteln.»