Nur 0:0 gegen Bielefeld: Hoffenheim und Hoeneß in Not

Europa League-Teilnehmer Hoffenheim rutscht allmählich immer mehr Richtung Abstiegszone - und für Hoeneß wird die Situation immer bedrohlicher. Eine Woche nach dem 0:4 auf Schalke enttäuschte seine Mannschaft erneut. Von den letzten sechs Spielen gewann die TSG nur eines - beim 2:1 in Mönchengladbach am 19. Dezember. Wenigstens gab's die erste Partie in dieser Saison ohne Gegentor. Gegen Hertha BSC am Dienstag und gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag muss Hoeneß nun liefern.

Mit hörbar verstärkter Kommunikation auf dem Platz und konsequentem Pressing gingen die Hoffenheimer die Partie an. Hoeneß fehlte zwar verletzungsbedingt weiter eine ganze Mannschaft, zudem der gelbgesperrte Offensivmann Christoph Baumgartner. Dafür kehrte Nationalspieler Sebastian Rudy nach überstandener Knieblessur zurück und gehörte noch zu den Besten.

Bielefeld stemmte sich den Angriffsversuchen der TSG stoisch entgegen, ohne zunächst groß den Weg nach vorne zu suchen. Nach einer schönen Kombination zwischen Andrej Kramaric und Mijat Gacinovic hätte Munas Dabbur beinahe die Führung erzielt, scheiterte aber am starken Arminia-Keeper Stefan Ortega.

Gerade Vize-Weltmeister Kramaric versuchte aus ständig wechselnden Positionen die Offensive anzukurbeln, doch das geriet für die Gastgeber zum Geduldsspiel: diszipliniert und zweikampfstark verteidigte die Arminia ihren Strafraum. So blieben die einfallslosen Hoffenheimer immer wieder mit dem letzten Zuspiel hängen.

Ohne Abwehrchef Kevin Vogt, der mit einer Handverletzung in der Kabine blieb, gingen die Hoffenheimer die zweite Halbzeit an. Diadie Samassekou feuerte einen Warnschuss am Tor vorbei ab, sein Team tat sich aber weiterhin extrem schwer. Im weitgehend trostlosen zweiten Durchgang offenbarten die Gastgeber immer mehr ihre Einfallslosigkeit.

Die Arminia durfte in der 77. Minute noch auf einen Elfmeter hoffen, doch Schiedsrichter Marco Fritz gab ihn nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nicht. Der eingewechselte Ex-Hoffenheimer Sven Schipplock war nach einem Zweikampf mit Stefan Posch zu Fall gekommen. Ritsu Doan vergab kurz vor Schluss noch zwei dicke Chancen für die Bielefelder - so gesehen war Hoffenheim mit dem Remis noch gut bedient.