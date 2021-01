Junge Autofahrerin überschlägt sich auf glatter Straße

Hellenthal (dpa/lnw) - Bei starkem Schneefall ist in Hellenthal (Kreis Euskirchen) eine 22 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Die junge Frau sei bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen war sie zu schnell gefahren und hatte in einer Kurve auf der schneebedeckten, vereisten Straße die Kontrolle verloren. Sie konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Von dpa