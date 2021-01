Duisburg stellt Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga den letzten Tabellenplatz verlassen. Die «Zebras» gewannen am Sonntag das Kellerduell gegen den SV Meppen mit 1:0 (1:0) und blieben zum ersten Mal nach zuvor sieben vergeblichen Anläufen wieder ohne Gegentor. Den Siegtreffer erzielte Wilson Kamavuaka (22.). Der MSV rückte auf den 19. Rang vor, profitierte dabei aber auch davon, dass der VfB Lübeck am Samstag witterungsbedingt nicht gegen den FC Hansa Rostock antreten konnte.