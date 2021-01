Erneut verletzt: BVB vorerst ohne Abwehrspieler Zagadou

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss vorerst auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler zog sich beim 1:1 am Samstag gegen den FSV Mainz 05 eine Muskelverletzung zu. Das teilte der BVB am Sonntagabend mit. Wie lange der Franzose fehlen wird, ist unklar. Zagadou war bereits zum Saisonstart mit einer Knieverletzung lange ausgefallen und kam in dieser Saison bislang erst zu sechs Einsätzen.

Von dpa