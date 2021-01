Angeklagter bringt sich kurz vor Urteilsverkündung um

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Wenige Stunden vor der geplanten Urteilsverkündung hat sich ein wegen Totschlags angeklagter Mann in seiner Zelle umgebracht. Der 40-Jährige, der seine schwangere Freundin erwürgt haben soll, sei leblos in seiner Zelle gefunden worden, teilten das Landgericht Mönchengladbach und das Gefängnis in Willich mit, in dem der Mann in Untersuchungshaft saß. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Zuvor habe es keine Hinweise auf Suizidabsichten gegeben.

Von dpa