Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Düsseldorfer Landtag will die neue Verzögerung beim Weiterbau der Leverkusener Rheinbrücke zum Thema im Verkehrsausschuss machen. In einem Antrag für die nächste planmäßige Sitzung am 10. März heißt es provokant: «Wird der Neubau der Leverkusener Brücke zum Berliner Flughafen Nordrhein-Westfalens?»

Von dpa