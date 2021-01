In der Nacht zu Dienstag zieht von Westen her erneut Regen auf, ab einer Höhe von 400 Metern rechnet der DWD mit einem bis 3 Zentimetern Neuschnee. In den Hochlagen des Sauerlandes sind bis zu 5 Zentimeter Schnee möglich. Erwartet werden zudem starke, im Bergland auch stürmische Windböen.

Der Dienstag beginnt bedeckt und regnerisch, im Bergland werden Schnee- oder gefrierende Regenschauer erwartet. Zum Nachmittag hin lässt der Niederschlag laut DWD-Vorhersage von Westen her nach. Am Rhein steigen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad, im höheren Sauerland auf bis zu 4 Grad. Die Nacht zu Mittwoch bringt gebietsweise etwas Regen und weitere starke, in höheren Lagen stürmische Böen.

Windig bleibt es nach DWD-Prognose auch am Mittwoch. Bei Höchstwerten von 12 Grad im Rheinland und 7 Grad im Bergland bleibt es überwiegend trocken und bewölkt. Vereinzelt sind Regenschauer zu erwarten.