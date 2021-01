Laumann: Impfstart für etwa 100 000 Mitarbeiter in Klinik

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die jetzt startenden Corona-Impfungen für die besonders gefährdeten Mitarbeiter in den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen betrifft landesweit etwa 100 000 Menschen. Diese Zahl nannte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf.