Laumann: Infektionszahlen noch zu hoch, aber konstant besser

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Infektionszahlen sind in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf einem hohen Niveau mit einer sinkenden Tendenz. «Kontinuierlich entschärft sich die Situation», sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. Auch auf den Intensivstationen habe es eine gewisse Entlastung gegeben. Bis auf die Stadt Bielefeld liege keine kreisfreie Stadt und kein Kreis bei der 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 200. Laumann machte aber deutlich, dass trotz der Besserung die Zahlen in Deutschland und in NRW noch zu hoch seien.

Von dpa