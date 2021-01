Polizei löst zwei Hochzeitsfeiern im Ruhrgebiet auf

Gelsenkirchen/Herne (dpa) - Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei am Sonntag in Gelsenkirchen und Herne Hochzeitsfeiern mit 60 beziehungsweise 80 Gästen aufgelöst. Bei der Feier in Herne hätten die 80 Gäste keine Masken getragen und aggressiv auf die Polizei reagiert. Einige Teilnehmer hätten die Beamten aufgefordert zu verschwinden und die Feier nicht weiter zu stören, teilte die Polizei am Montag mit. Erst als Verstärkung eintraf, hätten die Gäste nach und nach das Mehrfamilienhaus verlassen, in dem die Feier stattfand.

Von dpa