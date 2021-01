Motorschaden: Oldtimer brennt aus

Herne (dpa/lnw) - Herber Verlust für einen Oldtimerfan in Herne: Wegen eines Motorschadens ist sein 45 Jahre alter Porsche 911 vollständig ausgebrannt. Bei dem Feuer seien außerdem ein Streifenwagen und ein weiteres geparktes Auto leicht beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Oldtimer sei am Freitag plötzlich stehengeblieben, Polizeibeamte hätten den Wagen abgesichert. Als der Fahrer versuchte, den Wagen wieder zu starten, habe es eine explosionsartige Verpuffung gegeben. Das Auto habe in kurzer Zeit in Flammen gestanden. Der Fahrer konnte unverletzt aussteigen. Zur Schadenshöhe gab es im Unfallbericht keine Angaben. Sie liege ganz sicher in fünfstelliger Höhe, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa