A1-Brückenneubau: Baumfällarbeiten am Westhofener Kreuz

Schwerte (dpa/lnw) - Für einen in den kommenden Jahren geplanten Brückenneubau im Autobahnkreuz Westhofen bei Schwerte beginnen nächste Woche erste Vorarbeiten. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte, muss die alte A 1-Brücke ersetzt werden, um auch künftig den hohen Verkehrsbelastungen an dem Knotenpunkt standzuhalten. Bis zu 120 000 Fahrzeuge rollen täglich über das Bauwerk über die A 45.