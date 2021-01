BVB will im Topspiel gegen Leverkusen Boden gut machen

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund brennt vor dem Topspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen auf Wiedergutmachung. Drei Tage nach dem dürftigen 1:1 gegen den Vorletzten FSV Mainz 05 will der Revierclub Boden im Titelkampf gutmachen und könnte mit einem Sieg am punktgleichen Tabellendritten vorbeiziehen. «Das Gute ist, dass es sofort weitergeht. Wir waren uns schnell einig, dass wir es besser machen wollen. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg abschließen», sagte Trainer Edin Terzic am Montag.

Von dpa