TV-Sternchen Cerullo und Grass versuchen's nochmal

Er habe sich selber ein bisschen verloren und Fehler gemacht in der Beziehung, sagte Cerullo . Er habe sich bei Grass entschuldigt, und sie habe ihm verziehen. «Es haben sich wirklich so Sachen aufgeschaukelt, es wurde von Streit zu Streit immer schlimmer», schilderte der aus dem schwäbischen Herrenberg stammende 32-Jährige die Beziehungskrise. «Wir haben die Probleme gar nicht richtig bearbeitet.»

So hätten beide beispielsweise zwei Tage nicht miteinander geredet, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten essen wollten. Anschließend gab das Paar noch ausführliche Tipps, wie wichtig es sei, in einer Partnerschaft miteinander zu reden. Die beiden hatten sich 2019 bei der RTL-Show «Bachelor in Paradise» kennengelernt. Silvester 2020 verkündete Cerullo via Instagram das Aus.

Cerullo war 2020 als erster Teilnehmer aus dem Dschungelcamp geflogen. Danach hatte er der «Miss Norddeutschland 2017» aus Nienburg/Weser einen Heiratseintrag gemacht. Beide waren in Köln zusammengezogen. Zuletzt hatte Cerullo unter anderem viel Zeit bei seiner Familie in Koblenz verbracht und eine eigene Wohnung gesucht.