Modehersteller van Laack übernimmt insolvente SØR

Van Laack will umgehend die Renovierung und Neugestaltung der SØR-Filialen in Angriff nehmen und bis Ende April abschließen. Ziel sei es, SØR zu einem führenden Omnichannel-Player am deutschen Fashion-Markt zu entwickeln, sagte der neue Firmen-Chef Oliver Lübbenjans.

SØR war schon vor der Corona-Krise in die Insolvenz gegangen. Die Pandemie hatte das Unternehmen umso härter getroffen. Van Laack hatte dagegen die Corona-Krise als Chance genutzt und mit dem Einstieg in die Produktion von Mund-Nasen-Masken im Corona-Jahr 2020 seine Umsätze massiv gesteigert.