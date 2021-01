Alter neuer Trainer: Telekom Baskets Bonn holen Voigt zurück

Bonn (dpa) - Die Telekom Baskets Bonn haben Will Voigt als Headcoach zurückgeholt. Der 44 Jahre alte US-Amerikaner erhielt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22, teilte der Basketball-Bundesligist am Montagabend mit. Damit setzt der erfahrene Trainer in Bonn seine Arbeit vom Februar/März 2020 fort, die durch das coronabedingte Saisonende vorzeitig beendet wurde. Im Februar hatte er Thomas Päch als Cheftrainer abgelöst. Voigt wird nach drei negativen Corona-Testergebnissen voraussichtlich ab Freitag das Training leiten, heißt es in der Mitteilung.

Von dpa